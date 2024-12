Il team di Silent Hill 2 ha in sviluppo un altro gioco oltre a Cronos: The New Dawn

La conferma arriva da un'intervista con il game director Wojciech Piejko al portale MP1ST, dove ha riferito che lo studio ha due team di produzione, uno al lavoro sul già citato Cronos: The New Dawn e l'altro, autore del remake di Silent Hill 2, che ha da poco iniziato la pre-produzione di un nuovo progetto , di cui per ovvi motivi non sono stati condivisi ulteriori dettagli al riguardo.

Bloober Team ha annunciato da poco il survival horror Cronos: The New Dawn, ma non si tratta dell'unico progetto in corso d'opera, con lo studio polacco che ha in cantiere anche un altro gioco ancora da annunciare.

I due team di Bloober si aiutano a vicenda

"All'interno del team Bloober abbiamo due team di sviluppo", ha dichiarato Piejko. "Entrambi operano in modo indipendente, ma l'intera squadra condivide l'esperienza di lavoro su progetti precedenti come The Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch ecc. Tutto quello che posso dire oggi è che dopo il completamento dei lavori su Silent Hill 2, il team lavorerà alla pre-produzione di un nuovo progetto."

Uno scatto da Cronos: The New Dawn

Piejko ha fatto notare che i due team seppur indipendenti, collaborano tra di loro, condividendo risorse, esperienze e all'occorrenza parte del personale. Ad esempio, il team che ha lavorato al comparto audio di Silent Hill 2 al momento si è unito a quello di Cronos: The New Dawn.

"Il suono è uno degli ingredienti più importanti dell'horror e abbiamo il privilegio di avere artisti e compositori straordinari qui al Bloober Team che se ne occupano. Sono davvero orgoglioso di ciò che il team audio ha realizzato in Silent Hill 2 Remake e posso confermare che lo stesso team è ora al lavoro su Cronos e non vediamo l'ora di condividere di più al riguardo in futuro."

Nella stessa intervista Piejko ha parlato anche come Cronos: The New Dawn prenderà ispirazione a giochi come Resident Evil e Dead Space per i combattimenti, ma con alcuni elementi unici e distintivi. Il gioco è atteso nel 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.