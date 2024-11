Cronos: The New Dawn proporrà un sistema di combattimento simile a Resident Evil e Dead Space ma con un extra

Parlando con MP1st in un'intervista, il director di Cronos: The New Dawn , Wojciech Piejko (Bloober Team, autori del recente remake di Silent Hill 2), ha confermato che il combattimento del suo nuovo gioco horror "si avvicinerà" a Resident Evil e Dead Space .

Le parole del director di Cronos: The New Dawn

Parlando di come far provare tensione al giocatore, il director afferma: "Sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia più facile spaventarsi sentendosi vulnerabili a causa della mancanza di mezzi per affrontare i mostri, ma non significa che sia impossibile: il gioco ha "solo" bisogno di un design diverso. Bisogna saper controllare la tensione e capire che, quando i mostri appaiono sullo schermo e inizia il combattimento, il giocatore prova sollievo. Il giocatore non pensa più a cosa si nasconde nell'ombra e l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. La chiave del successo in questo caso è creare una grande atmosfera e accumulare emozioni prima degli incontri di combattimento, o addirittura ingannare il giocatore facendogli credere che verrà attaccato e poi far sì che non accada".

"In generale, i combattimenti di Cronos sono orientati verso lo stile di Resident Evil e Dead Space, ma nel profondo noi siamo dei narratori, quindi aspettatevi anche una forte enfasi sulla storia e sull'esplorazione. Il Viaggiatore si affida a tute, armi e abilità, ma è comunque molto vulnerabile alle mostruosità che si nascondono tra le rovine di un vecchio mondo. Sarete in inferiorità numerica e dovrete fare attenzione per rimanere in vita. Le risorse sono limitate e i mostri colpiscono duro. Abbiamo anche preparato qualcosa di speciale per ravvivare e aumentare la tensione del combattimento. Non posso rivelare molto al momento, ma in Dead Space dovrete tagliare gli arti ai Necromorfi, in Alan Wake dovrete usare una torcia sui nemici e in Cronos dovrete... aspettare di vederlo".

In precedenza ha anche affermato che Bloober Team ha smesso di fare "giochi di merda", si è evoluto con Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn.