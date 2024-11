Baldur's Gate 3 svela il numero di download delle mod: la cifra è salita più del previsto?

Come certamente saprete, Larian Studios ha aggiunto all'interno del suo gioco di ruolo - Baldur's Gate 3 - degli strumenti ufficiali per gestire le mod. Ovviamente anche prima esistevano, ma ora la loro implementazione è più semplice e questo aiuta molti giocatori non particolarmente esperti a utilizzarle.

In altre parole, ancora più persone hanno deciso di provare una versione personalizzata di Baldur's Gate 3 e il team di sviluppo ha ora confermato che le mod sono state scaricate un totale di 70 milioni di volte.