No Man's Sky ce l'ha fatta: il voto su Steam è salito al livello successivo

No Man's Sky è un gioco di alta qualità, con tantissimi contenuti e molto amato. Non era però così al momento del lancio. Ovviamente il pubblico ha bene o male perdonato il team e ora si diverte con l'avventura spaziale. C'è però qualcuno, o per meglio dire qualcosa, che non dimentica: la media dei voti su Steam.

Le recensioni negative iniziali erano ovviamente negative, quindi il gioco è partito in salita. Sebbene Steam proponga un sistema doppio per il calcolo delle recensioni, ovvero un totale e uno dei voti più recenti (30 giorni), No Man's Sky per lungo tempo non ha avuto una media ottima. Ora però le cose sono cambiate.