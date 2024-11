Un attore di Stranger Things suggerisce che il suo personaggio tornerà, anche se sembra morto

Ovviamente per poter parlare della questione dovremo fare qualche spoiler , quindi non proseguite nella lettura se non avete visto la quarta stagione o se, molto semplicemente, non volete rovinarvi una potenziale sorpresa in Stranger Things 5.

Il personaggio morto di Stranger Things che potrebbe tornare (SPOILER)

In una nuova intervista a Vulture, la star di Stranger Things Matthew Modine avanza l'idea che il suo personaggio, "Papa" (alias il dottor Martin Brenner, capo del laboratorio di Hawkins), non sia morto come sembrava nel penultimo episodio della quarta stagione di Stranger Things.

Martin Brenner (Matthew Modine) in Stranger Things

"Non vorrei che fosse morto", ha detto Modine, prima di lasciare ai fan alcune grandi "domande" su cui riflettere: "Tre cose mi incuriosiscono: Come ha fatto [Brenner] a sopravvivere al Demogorgone? Come è sopravvissuto a Uno? E quando Undici cerca di usare il suo potere contro il dottor Brenner dopo aver fatto saltare in aria tre guardie, lui la respinge senza esitazione e le dice: 'Non pensavi che sarebbe stato così facile, vero?' Non è riuscita a farlo funzionare su di lui. C'è qualcosa di più di quello che sembra in Brenner?".

Una teoria dei fan è che Brenner abbia in realtà dei poteri, che non sia solo il presidente della sua clinica per persone con poteri psichici, ma che sia un paziente lui stesso. Dovremo vedere cosa accadrà nell'ultima stagione di Stranger Things, prevista per il 2025 su Netflix. Nel frattempo vi ricordiamo che il team di produzione ha reso disponibile un lunghissimo video che non dice assolutamente nulla, ma i fan hanno teorie.