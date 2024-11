Forse abbiamo un vincitore nella categoria dei peggiori flop videoludici di sempre e non è Concord

La compagnia brasiliana Tectoy potrebbe passare alla storia come quella che ha prodotto il più grande flop di sempre in ambito videoludico. Recentemente ha lanciato una console portatile dedicata in particolare al retrogaming chiamata Zeenix, che pare abbia venduto meno di 100 unità, almeno stando a quanto riportato dallo youtuber Maddrugamers, che ha verificato le informazioni ricevute da fonti terze. Il dato è veramente bassissimo, considerando anche che Tectoy è un marchio abbastanza noto in Brasile.