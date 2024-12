WhatsApp dice addio ai vecchi iPhone da maggio 2025: ecco i nuovi requisiti minimi

WhatsApp ha annunciato che a partire dal 5 maggio 2025, l'app di messaggistica non sarà più compatibile con le versioni di iOS precedenti alla 15.1. La decisione è stata comunicata tramite una notifica agli utenti interessati e segna un importante cambiamento per coloro che utilizzano ancora iPhone meno recenti.

La motivazione principale dietro a questa scelta risiede nella necessità di WhatsApp di sfruttare le API e le tecnologie più recenti offerte dalle versioni aggiornate di iOS. Queste innovazioni consentono di ottimizzare l'app, migliorare le prestazioni e introdurre nuove funzionalità che non sarebbero possibili con sistemi operativi obsoleti. Ad esempio, alcune migliorie presenti in iOS 15 e successivi richiedono API introdotte solo in quelle versioni, e WhatsApp può ora migrare il codice base per utilizzare queste API più recenti, interrompendo il supporto per i sistemi operativi obsoleti.