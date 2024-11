iPhone 17 Pro potrebbe segnare il ritorno della scocca in alluminio

iPhone 17 Pro: scocca in alluminio e non solo

In base a quanto dichiarato da alcune fonti riportate dal portale The Information, iPhone 17 Pro presenterà una scocca posteriore in alluminio. Non conosciamo al momento le motivazioni specifiche dietro questa scelta apparentemente curiosa, considerando il nuovo materiale utilizzato dai recenti modelli Pro di iPhone, ovvero il titanio.

iPhone 17 Pro (design non ufficiale)

Questo non è però l'unico cambiamento che riguarderà i modelli Pro di iPhone 17: secondo le stesse fonti sopracitate, infatti, i nuovi modelli presenteranno anche una parte della scocca in vetro, probabilmente per permettere la ricarica wireless del dispositivo senza le possibili interferenze imputabili all'alluminio. La sezione superiore della scocca comprenderà un modulo rettangolare in alluminio per la fotocamera, al contrario del vetro precedentemente utilizzato per questa componente. Il modello iPhone 17 Pro Max presenterà probabilmente un sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide e un teleobiettivo, anch'essi da 48 megapixel, oltre che un sensore anteriore da 24 megapixel.