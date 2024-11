Xiaomi Redmi Pad SE: Tablet 11" FHD+ in offerta su Amazon per il Black Friday

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet dotato di un display da 11 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), offrendo immagini chiare e dettagliate. Equipaggiato con un processore Qualcomm e 4 GB di RAM, garantisce prestazioni fluide per l'uso quotidiano e l'intrattenimento. La batteria da 8.840 mAh assicura un'ampia autonomia, permettendo un utilizzo prolungato senza frequenti ricariche. Il tablet dispone di una fotocamera posteriore da 5 MP per scatti rapidi e una fotocamera frontale per videochiamate.

Alcune caratteristiche del tablet.

Con 128 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD, offre ampio spazio per app, foto e video. Il sistema operativo Android garantisce accesso a un vasto ecosistema di applicazioni. Il design sottile e leggero lo rende comodo da portare ovunque. Inoltre, supporta la connettività Wi-Fi per navigare in internet e utilizzare servizi online. Il tablet è disponibile nella colorazione grigia. La confezione include il caricabatterie e il cavo USB.