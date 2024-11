MSI Optix MAG342CQR: Monitor Gaming Curvo 34" in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui monitor per il gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca il monitor gaming curvo MSI Optix MAG342CQR da 34 pollici . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli del MSI Optix MAG342CQR

MSI Optix MAG342CQR è un monitor gaming curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440x1440), offrendo immagini dettagliate e nitide. La curvatura 1500R avvolge il campo visivo, garantendo un'esperienza di gioco immersiva. Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms, assicura transizioni fluide e riduce al minimo il motion blur.

La tecnologia Adaptive Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando tearing e stuttering. Il design elegante e senza bordi su tre lati lo rende ideale per configurazioni multi-monitor. Inoltre, le modalità Anti-Flicker e Less Blue Light riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Il monitor è dotato di porte HDMI e DisplayPort per una connettività versatile.