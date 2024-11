Il gioco gratis di Epic Games Store del 28 novembre è disponibile: è la storia di una patata eroica

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis della settimana, in questo caso con il titolo del 28 novembre che corrisponde a quanto annunciato in precedenza e si presenta decisamente bizzarro: si tratta di Brotato, uno shooter roguelike con un protagonista davvero molto particolare.

Potete effettuare il download di Brotato gratuitamente a questo indirizzo su Epic Games Store, con il titolo che entrerà così a far parte della vostra libreria in maniera incondizionata, scaricandolo da oggi ed entro il 5 dicembre 2024, quando verrà sostituito dal prossimo regalo settimanale.

A tale proposito, Epic Games Store ha anche annunciato i giochi gratis del 5 dicembre, che verranno messi a disposizione la settimana prossima, dopo il periodo di offerta su Brotato.