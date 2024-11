Epic Games Store ha svelato i giochi gratis del 5 dicembre, c'è anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

L'Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori tra una settimana. A partire dal 5 dicembre potrete aggiungere alla vostra raccolta LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Bus Simulator 21 Next Stop.

La prassi è la solita: avrete una settimana di tempo per reclamare i videogiochi in questione una volta che verranno resi disponibile nello store di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.