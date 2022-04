LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, la recensione del mastodontico gioco LEGO

Negli ultimi anni, infatti, i videogiochi LEGO avevano perso mordente e forse è stato un bene che sia successo... beh, qualunque cosa abbia costretto TT Games a rinviare continuamente il nuovo LEGO Star Wars, annunciato nel 2020 e finalmente sugli scaffali solo ora che è il 2022 inoltrato. A questo punto non restava che giocarci per capire se la Forza si era risvegliata un'altra volta, e nella nostra recensione di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker scoprirete se ci è piaciuto oppure no.

C'è stato un momento in cui i videogiochi su licenza LEGO di TT Games non sembravano avere più nulla da dire. Lo sviluppatore britannico aveva provato e riprovato a rinnovare la formula collaudata, cavalcando un marchio dopo l'altro mentre sperimentava nuove dinamiche di gioco, ma sfornando un paio di videogiochi l'anno aveva finito col saturare una nicchia del mercato che, per assurdo, praticamente era tutta sua. Il fatto che LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza non avesse avuto seguito all'uscita dei film successivi, oltretutto, ci era sembrato un campanello d'allarme.

La saga dei LEGO Skywalker

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, una scena di Episodio IV

Per chi non lo sapesse, TT Games ha cominciato la sua avventura coi videogiochi LEGO nel lontano 2005 proprio con LEGO Star Wars: Il videogioco. Quel primissimo gioco gettò le basi per tutti quelli a venire, dato che reinterpretava a mattoncini e in chiave ironica la trilogia con protagonisti Anakin Skywalker e Obi Wan Kenobi. L'anno successivo seguì LEGO Star Wars II: La trilogia classica, che si spiega da solo. Lo sviluppatore britannico li aveva poi combinati in un unico pacchetto, intitolato LEGO Star Wars: La saga completa, mentre si dava anche ad altri brand come Indiana Jones, Batman o Harry Potter. LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, insomma, non è la prima compilation a tema, ma ci sono due differenze cruciali rispetto ai giochi di quasi vent'anni fa. In primo luogo, rappresenta tutti i nove film, compresi Episodio VIII ed Episodio IX, per la prima volta in versione LEGO. E soprattutto è un prodotto completamente nuovo.

A scanso di equivoci, infatti, non ci troviamo di fronte a una specie di remaster o remake, ma a un prodotto ridisegnato da zero sotto pressoché ogni aspetto, dalla grafica al gameplay, e questo vale pure per gli stage ispirati a Episodio VII: Il risveglio della Forza, che pure era già stato un videogioco LEGO pochi anni fa. TT Games ha concentrato tutti i suoi sforzi sui nove film che compongono quella che oggi chiamiamo ufficialmente La saga degli Skywalker - e da lì il titolo del gioco - e per questo motivo manca all'appello LEGO Star Wars III: The Clone Wars, un'uscita del 2011 che si rifaceva all'omonima serie animata in computer grafica.

Ma state tranquilli: pur non essendoci nessun stage ispirato alle serie animate televisive, TT Games ha implementato praticamente ogni personaggio - minifigure, in gergo - comparso nei vari media di Star Wars, dai Jedi più famosi ai comprimari che non conosce manco George Lucas. Perché anche questo LEGO Star Wars, come un po' tutti i videogiochi LEGO, parla a due tipi di persone: a quei giocatori che vogliono semplicemente rivivere i nove film della space opera più famosa di tutti i tempi e anche a quelli che adorano passare ore e ore su un titolo per sbloccarne ogni contenuto. In entrambi i casi, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è un prodotto riuscitissimo, e probabilmente il migliore nella lunga storia di questo marchio.

Certo, bisogna apprezzare il peculiare modo di raccontare le storie di TT Games, che riprende in chiave parodistica i momenti chiave dei vari film, riassumendone la sceneggiatura in una manciata di stage e cinematiche per ogni Episodio. La narrazione può quindi apparire un po' incoerente e forzata, ma nessuno si aspetta che qualcuno giochi LEGO Star Wars per scoprire in questo modo la saga cinematografica. Anche perché l'umorismo è molto meno efficace su chi non conosce le scene e i dialoghi originali.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, possiamo esplorare anche Otoh Gunga

C'è da dire che LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è anche una delle parodie LEGO più riuscite. Lo humor dei TT Games non sempre fa centro e ci sono stati tie-in molto meno divertenti di quanto credessero gli scrittori, ma in questo caso le cinematiche ci hanno strappato più di una sonora risata. Nelle opzioni è possibile anche scegliere gli incomprensibili borbottii che caratterizzavano i primi videogiochi LEGO per sostituire il doppiaggio tradizionale: quest'ultimo lascia un po' a desiderare, non tanto per le voci italiane che raramente ricordano quelle iconiche che abbiamo conosciuto al cinema e in TV - e impiegare le tracce originali avrebbe comportato più problemi che soluzioni, e chi ha giocato LEGO Il Signore degli Anelli concorderà senz'altro - ma soprattutto perché distorce alcune battute leggendarie che conoscono anche i sassi, e proprio non se ne capisce il motivo. Difficile credere che i localizzatori italiani non abbiano pensato di verificare copioni tanto amati, che molti fan conoscono semplicemente a memoria.