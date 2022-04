Return to Monkey Island: trailer di annuncio con periodo di uscita, creato da Ron Gilbert stesso

Devolver Digital e Lucasfilm Games hanno annunciato con un trailer Return to Monkey Island, seguito di Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Il video ci indica anche il periodo di uscita: 2022.

Il teaser trailer di Return to Monkey Island è estremamente breve e non mostra praticamente nulla del gioco, se non una piccola scena animata. Sappiamo solo che il gioco è creato da Terrible Toybox, il team di Ron Gilbert, creatore originale della saga, con la collaborazione di Dave Grossman, co-scrittore della saga.

La musica di Return to Monkey Island sarà scritta da Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian. Dominc Armato sarà Guybrush Threepwood.

L'annuncio di Return to Monkey Island era in realtà stato fatto da Ron Gilbert il primo aprile, tramite il proprio blog. Il tutto però era stato considerato come un semplice pesce d'aprile. Inoltre, non era stato indicato il nome del gioco.

Diteci, cosa ne pensate dell'annuncio? Ne siete contenti?