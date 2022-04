Monkey Island: "ho deciso di fare un nuovo gioco", dice Ron Gilbert il 1° aprile

Ron Gilbert, tramite il proprio blog, ha scritto di aver intenzione di realizzare un nuovo Monkey Island. Lo ha però fatto il primo di aprile.

Ron Gilbert gestisce dal 2004 un proprio blog, chiamato Grumpy Gamer. Con un'estetica poco curata e un insieme di post personali, da vero blog, lo sviluppatore ha deciso di aprire il 1° aprile 2022 con un messaggio scherzoso. "Per 18 anni il blog Grumpy Gamer non ha mai realizzato uno scherzo per il pesce d'aprile perché è una tradizione stupida. Quindi, per mescolare le carte in tavola, colgo l'occasione per annunciare che ho deciso di realizzare un altro Monkey Island".

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

I suoi lettori hanno reagito amichevolmente a questo scherzo, anche se alcuni sono confusi sul fatto che sia o non sia uno pesce d'aprile. In media, i giocatori affermano che vorrebbero veramente un nuovo Monkey Island e sono un po' rattristati da questa battuta.

Monkey Island è una serie che segue le avventure di Guybrush Threepwood, un giovane pirata che diventa noto nei Caraibi quando sconvolge i piani del pirata non morto LeChuck e fa innamorare la governatrice Eleine Marley. Si tratta di un'avventura grafica che ha ottenuto grande successo e ha visto l'arrivo di vari seguiti, ma negli anni il genere ha perso di rilevanza nel mercato videoludico e con esso è scomparsa anche la possibilità di vedere nuovi seguiti.

Diteci, quali sono i vostri Pesci d'aprile preferiti?