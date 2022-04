PlayStation Plus, Jim Ryan parla dei giochi inclusi nei piani Extra e Premium

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha parlato al PlayStation Podcast dei giochi che troveremo inclusi nei piani Extra e Premium del nuovo PlayStation Plus.

Come saprete, il nuovo abbonamento a PlayStation Plus sarà disponibile in tre versioni, e le due più costose potranno contare su di un ampio catalogo di titoli PS5 e PS4 sia first che third party.

"Posso dire fin da ora che ci sarà un'enorme partecipazione da parte di vari publisher, avremo tutti i più grandi nomi e ovviamente le produzioni dei PlayStation Studios", ha detto Ryan. "Dalle grosse aziende alle piccole realtà indipendenti, ci saranno oltre duecento partner che lavorano con noi per portare i propri contenuti su PlayStation Plus, dunque la line-up sarà davvero solida."

Ryan ha quindi parlato della grande importanza che servizi in abbonamento come PS Plus hanno nell'ambito dell'ecosistema PlayStation, e di come questo servizio si sia evoluto nel tempo fin dall'esordio su PS3, cambiando per assecondare le esigenze degli utenti.