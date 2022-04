Videogiochi e Pesci d'Aprile 2022: quali sono i vostri preferiti?

È infine giunto, il primo di aprile, meglio anche noto come il giorno dei Pesci d'Aprile. Si tratta di un giorno pieno di divertimento e creatività, perlomeno se non lavorate in ambito editoriale e non dovete passare la giornata a destreggiarvi tra falsi annunci e leaker improvvisati che si inventano notizie di sana pianta.

Ci sono però alcuni Pesci d'Aprile 2022 che riescono a essere piacevoli e che non nascondono nemmeno un po' il proprio essere una burla e nulla più. Eccone alcuni esempi.

Monster Chicken Royale è un nuovo evento di PUBG: Battlegrounds, condiviso anche sul canale YouTube di PlayStation. Un enorme pollo cade dal cielo, come un meteorite a due zampe, e scatena il caos in città, distruggendo edifici e mettendo la popolazione in fuga. Riuscirete a fermarlo?

I battle royale sono soliti proporre eventi particolari, ma un pollo gigante che indossa una corona e ha l'aspetto di un bruttissimo pupazzo per bambini uscito da Freddy's Night non rientra nello stile di PUGB: Battlegrounds.

Siete fan di Sonic? Allora non dovreste perdervi la limited edition di Sonic Frontiers, il nuovo gioco del riccio blu che include anche una mini-vasca da bagno, un panno in seta, un Mega Drive a prova d'acqua e un Game Gear (questo invece non è a prova d'acqua, mi spiace. Inoltre, include anche una paperella di gomma, perché fare il bagno senza sarebbe un sacrilegio.

Si tratta di un pesce d'aprile alquanto assurdo, ma abbiamo come il sospetto che alcuni giocatori avrebbero volentieri acquistato un set di prodotti di questo tipo. Un Mega Drive da poter usare in piscina non sarebbe stato un regalo da poco, dopotutto.

Among Us ha forse perso la centralità che ha avuto alcuni anni fan, ma non per questo ha smesso di proporre novità. Un esempio è la modalità Cavallo che è disponibile solo oggi, 1 aprile 2022. Non è uno scherzo (cioè, lo è, ma la modalità esiste davvero). La parte divertente è che il tutto è nato lo scorso anno, il 16 aprile 2021, quando scherzosamente l'account ufficiale aveva mostrato un'immagine di un personaggio di Among Us a quattro zampe. Ora è realtà.

Vi piacciono le edizioni speciali dei giochi? Non pensate che siano un po' in sovrapprezzo ogni tanto? Allora vi interesserà per certo la Saints Row Made for Life Edition, che costa solo 100.000.000 dollari. Il fortunato acquirente otterrà molteplici vantaggi, come diventare il CEO di Volition, gli sviluppatori, ottenere un accordo per un libro, un mega yacht (usato), un elicottero privato, molteplici auto da corsa, un waffle maker a forma di logo di Saints Row (fatto in oro), una pistola a forma di pinata e un saldo del debito studentesco. In tutta onestà, il prezzo ci sembra onesto.

Infine, se il vostro obiettivo è risparmiare, potete festeggiare le ultime aggiunte dell'Xbox Game Pass di Microsoft: Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy Una Grande avventura, Demon's Souls Remake, Gran Turismo 7, Astro's Playroom, Horizon Forbidden West e non solo. Sembrerebbe un leak affidabile... o no?

Diteci, quali sono i vostri Pesci d'Aprile 2022 preferiti? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.