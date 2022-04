Steam Deck: la batteria dura 93 minuti con Elden Ring, a luminosità ridotta

RockPaperShotgun ha realizzato alcuni test con Steam Deck per verificare la durata della batteria con alcuni giochi. Elden Ring, titolo di punta del periodo, è in grado di consumare completamente la batteria del device di Valve in circa 93 minuti. La testata ha svelato anche la durata di altri giochi, come Horizon Zero Dawn, God of War e non solo.

I test di RockPaperShortgun sono stati realizzati con Steam Deck al 50% di luminosità, senza attivare la luminosità dinamica e senza attivare la modalità aereo. Ovviamente il consumo varia se si cambiano questi parametri. La testata ha quindi indicato la durata della batteria, partendo dal 100% fino allo spegnimento totale di Steam Deck.

Elden Ring, un caverna di cristalli

Elden Ring è durato 93 minuti, Horizon Zero Dawn 91 minuti e God of War circa 89 minuti. Se cerchiamo giochi meno problematici in termini di consumo di batteria su Steam Deck, possiamo trovare Portal 2 che supera le quattro ore. GTA 5 regge quasi tre ore, mentre Hades arriva a tre ore e 27 minuti. Apex Legends è a metà classifica con 2 ore e 28 minuti. Team Fortress 2 si accontenta di due ore e 16 minuti.

La batteria di Steam Deck non è la parte migliore del device, ma vi sono ovviamente modi per aiutarla a durare più a lungo, quando non si ha la possibilità di metterla in carica. Oltre a diminuire la luminosità, è ad esempio possibile bloccare il frame rate a 30 FPS.

Nel complesso, in ogni caso, Elden Ring gira bene su Steam Deck: ecco un video che mostra l'ottimizzazione effettuata da Valve.