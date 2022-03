Elden Ring gira bene su Steam Deck, video mostra l'ottimizzazione effettuata da Valve

Elden Ring gira bene su Steam Deck, al punto da sorprendere: sebbene il titolo di FromSoftware soffra di vari problemi su PC, l'handheld prodotto da Valve li ha superati grazie a un attento processo di ottimizzazione che Digital Foundry ha documentato.

Se dunque le performance della versione PC di Elden Ring sono pessime, sorprendentemente su Steam Deck si è riusciti a ottenere un frame rate stabile andando a regolare le impostazioni e introducendo delle modifiche nel modo in cui il gioco gestisce determinati elementi.

Pierre-Loup Griffais di Valve ha spiegato che l'handheld dispone di un sistema di pre-caching avanzato, che consente di velocizzare determinate operazioni di caricamento da parte dei giochi, come appunto nel caso del titolo sviluppato da FromSoftware.

Gli stutter legati agli shader non rappresentano tuttavia la maggior parte dei problemi del gioco, che a quanto pare utilizza anche la memoria in maniera insolita in determinati momenti, mandando il gestore di sistema in overdrive: utilizzando anche qui la cache in maniera aggressiva tale inconveniente è stato ridotto in maniera sostanziale.

È possibile che lo stesso avvenga su console, da qui i problemi di frame pacing e stuttering segnalati anche da Digital Foundry: magari saperlo sarà d'aiuto al team giapponese perché possa risolvere la cosa con i prossimi aggiornamenti.