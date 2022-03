Offerte Amazon: Apple iPad mini di 6° generazione in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPad mini di 6° generazione. Lo sconto segnalato è di 83.57€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per l'Apple iPad mini di 6° generazione è 729€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma per questa colorazione (rosa). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma è disponibile solo una unità: se vi interessa, conviene fare l'acquisto ora così da non rischiare di dover attendere l'arrivo di nuove scorte.

Apple iPad mini di 6° generazione propone uno schermo da 8.3 pollici con True Tone e ampia gamma cromatica. Dispone di Touch ID per l'autenticazione sicura e Apple Pay. La fotocamera posteriore è da 12MP con grandangolo, mentre la fotocamera frontale è da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica. Supporta Wi-Fi 6.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Apple iPad mini di 6° generazione

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.