Offerte Amazon: Samsung Galaxy A52s 5G, smartphone in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy A52s 5G. Lo sconto segnalato è del 37%, ovvero di 172.90€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 469.90€. Negli ultimi mesi, il prezzo effettivo era però ben più basso. Le offerte sul Samsung Galaxy A52s 5G sono aumentate di periodo in periodo e ora si trova al proprio prezzo più basso. In questo momento, sono disponibili solo dieci unità di questo smartphone. Non è venduto da Amazon ma da Piscitelli Computer, un venditore con il 96% di recensioni positive e 224 recensioni degli utenti.

Questo smartphone propone un display da 6.5 pollici con tecnologia FHD+ Super Amoled. Dispone di una fotocamera da 64 MP, una batteria 4.500 mAh con ricarica Ultra-Rapida adattiva. Propone 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Questo Samsung Galaxy A52s 5G è ovviamente in versione italiana.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

smartphone Samsung Galaxy A52s 5G

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.