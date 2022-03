Gran Turismo 7 si aggiorna con la patch 1.07 disponibile oggi, 17 marzo 2022

Gran Turismo 7 ottiene oggi la patch 1.07, che dovrebbe essere già disponibile in queste ore anche in Europa, considerando che il rilascio era previsto tra le ore 7 e 9 di stamattina, in attesa di dettagli ufficiali sui contenuti specifici dell'aggiornamento.

Polyphony Digital non ha ancora pubblicato delle note ufficiali per la patch 1.07 di Gran Turismo 7, la quale tuttavia non dovrebbe comportare delle novità di grande spessore, considerando le sue modeste dimensioni.

Gran Turismo 7, un'immagine del gioco

Secondo quanto riportato, il download ammonta a soli 385 MB, una quantità di dati veramente bassa rispetto a quanto siamo soliti vedere per gli aggiornamenti dei giochi moderni.

Questo fa pensare che si tratti di qualche aggiustamento di minore entità, difficilmente rilevabile a meno che non vada a toccare elementi come interfaccia utente o opzioni selezionabili. Nella fascia oraria prevista tra le ore 6 e le ore 8 UTC, corrispondente a quella dalle 7 alle 9 dalle nostre parti, Gran Turismo 7 è entrato in manutenzione, durante la quale erano disponibili solo le modalità Arcade e World Circuits, mentre altri servizi come la modalità Sport erano disattivati.

Essendo passate da poco le ore 9, il tutto dovrebbe essere stato sistemato e tutte le opzioni di gioco ristabilite, in attesa di capire più precisamente in cosa consistano le modifiche effettuate da Polyphony Digital con questo nuovo aggiornamento.

Nel frattempo, Gran Turismo 7 continua a comportarsi bene sul mercato, confermandosi primo nel mercato UK. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione.