Top 10 UK, metà marzo 2022: Gran Turismo 7 rimane primo, WWE 2K22 non può batterlo

Abbiamo modo di vedere i dati di vendita della Top 10 videoludica di metà marzo 2022. La classifica ci mostra che Gran Turismo 7 continua a essere primo: WWE 2K22 non riesce a battere l'esclusiva PlayStation.

Ecco la Top 10 videoludica di metà marzo 2022 del Regno Unito:

Gran Turismo 7 WWE 2K22 Elden Ring Horizon Forbidden West Leggende Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Mario Party Superstars

WWE 2K22 arriva secondo, come detto, vendendo soprattutto su PS5. Il gioco riesce anche a scalzare Elden Ring, campione di vendite dell'ultimo periodo e nuova IP dal miglior lancio sin dal 2016, in Europa.

A seguire troviamo altre esclusive, Horizon Forbidden West e Leggende Pokémon Arceus. Il gioco Switch è quinto. Precisiamo che questa Top 10 include unicamente i dati fisici, quindi il confronto è corretto in questa classifica. Ovviamente, i dati digitali potrebbero cambiare le posizioni, ma di norma è PlayStation a vendere di più in formato digitale, rispetto a Switch, quindi è credibile che il gioco PS4/PS5 sarebbe comunque in una posizione superiore rispetto a Leggende Pokémon Arceus.

Una zona costiera di Leggende Pokémon Arceus

Parlando invece dei giochi fuori dalla classifica, troviamo Dying Light 2 in 11° posizione, dopo la nona della settimana precedente. Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok arriva 12°, ma trattandosi di un'espansione e considerando che il gioco scatolato è solo una confezione con un codice download all'interno, è credibile che la maggior parte delle vendite siano avvenute in formato digitale.

Ecco infine la Top 20 dell'intera Europa di febbraio 2022.