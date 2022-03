Elden Ring, dati di vendita europei: è la nuova IP di maggior successo sin da The Division, del 2016

GSD ha segnalato i dati di vendita del mercato europeo e di Elden Ring. Il gioco è il più grande successo, per un nuova IP, sin da The Division, gioco Ubisoft del 2016. Vediamo tutti i dettagli.

Elden Ring, in Europa, ha venduto nel seguente modo:

PC - 44%

PS5 - 27%

Xbox (One + Series) - 16%

PS4 - 13%

Come possiamo vedere, il gioco ha venduto soprattutto su PC, ma a seguire troviamo le console PlayStation e infine le console Xbox. Prendendo in analisi tutti i giochi dell'ultimo periodo, Elden Ring è il gioco con il miglior lancio (in termini di vendite) sin da Call of Duty Vanguard (novembre 2021).

Per quanto riguarda il mese di febbraio (ovvero mese di uscita), è il gioco più venduto in molti territori europei. Solo in Germania, Elden Ring è stato battuto da Leggende Pokémon Arceus, che ha però avuto l'intero mese per accumulare vendite (è stato pubblicato a gennaio, ricordiamo).

Una caverna di cristallo di Elden Ring

Elden Ring è quindi un successo in praticamente ogni mercato. Sappiamo ad esempio che è il secondo miglior lancio degli ultimi 12 mesi negli USA, dietro Call of Duty. Il mercato USA è quindi simile a quello europeo sotto questo punto di vista.

Abbiamo anche visto che, nella Top 10 italiana, Elden Ring è primo, secondo, terzo e quarto.