Halo, la serie TV: il secondo trailer ufficiale ci prepara all’inizio della prima stagione

Nel corso della notte Paramount ha pubblicato il secondo trailer ufficiale della serie TV di Halo, che ci prepara all'inizio della prima stagione che andrà in onda tra meno di due settimane.

Il filmato, che potrete ammirare nel player qui sopra, si concentra sugli elementi della storia della serie, mettendo in evidenza la lotta tra umanità e i Covenant, e sui personaggi principali, offrendo anche un buon mix di sequenze d'azione e ovviamente anche scene con protagonista Master Chief.

Il cast della serie TV di Halo vede Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone in quello della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor che presterà anche stavolta la propria voce a Cortana.

La prima stagione della serie TV di Halo è composta da dieci episodi e andrà in onda a partire dal 24 marzo su Now e on demand su Sky nella versione originale con sottotitoli. Dal 28 marzo invece sarà disponibile con doppiaggio in italiano su Sky Atlantic. La serie TV di Halo è stata già rinnovata da Paramount per una seconda stagione.