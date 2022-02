Halo: la serie TV andrà in onda su Sky in Italia, data d'uscita

Tra le novità di marzo 2022 di Sky in Italia c'è anche la serie TV di Halo, che ha finalmente la conferma della propria distribuzione ufficiale anche nel nostro paese con una data d'uscita fissata, cosa che ancora non era del tutto chiara fino a qualche giorno fa.

Sapevamo infatti da tempo che la serie TV di Halo è una produzione di Paramount+, il network video in streaming che non è però disponibile nella sua forma originale in Italia, dunque si trattava di capire quali fossero gli accordi presi per la distribuzione sul territorio italiano.

Ebbene, la conferma dell'arrivo su Sky arriva proprio dall'inserimento della serie all'interno degli aggiornamento al catalogo per marzo 2022.

Tra le novità del mese prossimo su Sky in Italia, oltre alle serie Il Re, la sesta stagione di Billions e la prima di The Gilded Age, c'è anche la prima stagione della serie TV di Halo, che debutterà il 28 marzo 2022 in Italia, dunque a breve distanza dal lancio in USA che avviene negli stessi giorni.

Tra i film si segnala anche la presenza di Old di M. Night Shyamalan e Freaks Out, per completezza riportiamo qui sotto l'elenco delle nuove introduzioni nel catalogo di Sky per marzo 2022.

Sky - Film a marzo 2022