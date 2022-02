Halo: la serie TV mostrerà il volto di Master Chief per la prima volta in assoluto

La serie TV di Halo prodotta da Paramount farà qualcosa che i videogiochi di Bungie e 343 Industries non avevano mai fatto in oltre vent'anni: mostrare il volto di Master Chief.

La conferma è arrivata da Kiki Wolfkill, executive producer ed head of transmedia di 343 Industries, durante un'intervista con IGN, dove ha spiegato che mostrare il volto di John-117 è un aspetto fondamentale dello show.

"Abbiamo deciso di raccontare una storia del personaggio e una storia personale. E una volta che siamo entrati davvero in quella storia, è diventato chiaro che era necessario vedere la persona nell'armatura e sotto l'elmo", afferma la Wolfkill, aggiungendo che i produttori della serie TV di Halo sanno bene che questa decisione non verrà gradita da tutti.

"Vedrete la sua faccia. Per alcune persone è un momento che aspettavano da 20 anni, per altre è un qualcosa davvero difficile da immaginare. Rispettiamo assolutamente entrambe le opinioni, sia di quelli che davvero vogliono vedere la faccia di Chief e che di quelli che non lo vogliono. Ma per la natura di questa storia, sembra davvero importante entrare in contatto con Master Chief in un modo diverso e questo significa mostrare il suo volto".

Finora il volto di Master Chief non è mai stato mostrato in nessun gioco della serie Halo, il per alcuni è uno degli elementi che rendono così affascinante questo personaggio. Come sappiamo la storia raccontata nella serie di Paramount non sarà canonica, dunque era lecito aspettarsi alcune libertà nel copione. Tuttavia una parte dei fan del brand probabilmente sarà contraria alla scelta di mostrare il volto di John-117, che come sappiamo sarà quello dell'attore Pablo Schreiber.

Vi ricordiamo che la prima stagione della serie TV di Halo debutterà il 24 marzo 2022, con la seconda che è stata già confermata da Paramount.