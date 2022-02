Halo: serie TV rinnovata per la seconda stagione, prima dell'uscita della prima

La serie TV di Halo è stata rinnovata per una seconda stagione dal servizio di video streaming Paramount Plus, prima del lancio della prima, che avverrà il 24 marzo 2022. Inoltre, David Wiener, il creatore di "Brave New World" e uno dei produttori esecutivi di "Fear the Walking Dead" e "Homecoming" si è unito alla serie ufficialmente.

Il rinnovo prima del lancio della prima stagione dimostra la grande fiducia di Paramount Plus nella serie Halo e nel franchise di Microsoft, che viene valutato 6 miliardi di dollari. Insomma, gli sforzi di Microsoft di avere un adattamento di Halo per la TV non solo si sono concretizzati, ma hanno già prodotto i primi risultati.

"Halo ci porta in un mondo fantastico che crediamo affascinerà il pubblico tanto con le sue immagini elettrizzanti quanto con la sua narrazione audace incentrata sui personaggi", ha dichiarato David Nevins, capo di Showtime e Paramount Plus. "L'annuncio della seconda stagione fa comprendere la fiducia che abbiamo nel potere di questa serie epica di attrarre e coinvolgere gli spettatori."

La serie Halo vedrà Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, lo Spartan-117. Insieme a lui ci saranno Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac, Kate Kennedy, Danny Sapani, Olive Gray e Charlie Murphy.