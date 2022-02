Sonic, terzo film e serie televisiva annunciati da SEGA e Paramount

Sonic sarà protagonista di un terzo film e di una serie televisiva live action disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+: lo hanno annunciato SEGA e Paramount con un comunicato ufficiale.

A pochi giorni dalla pubblicazione del teaser trailer di Sonic il Film 2 con Knuckles, Tails e Robotnik, la casa giapponese ha dunque anticipato i tempi, confermando fin da ora che la saga cinematografica vedrà l'arrivo di un terzo capitolo e che i progetti per il porcospino blu non si fermano qui.

Sonic il Film 3 approderà nelle sale nel corso del 2023, dunque l'attesa non sarà affatto lunga, mentre la serie televisiva avrà per protagonista Knuckles e farà il proprio debutto su Paramount+ il prossimo 8 aprile.

"Sonic The Hedgehog ha battuto innumerevoli record di incassi, rivelandosi il miglior adattamento videoludico cinematografico di tutti i tempi nel mercato nazionale e guadagnando quasi 320 milioni di dollari al botteghino internazionale", si legge nel comunicato stampa.

"Sonic The Hedgehog 2 è previsto aprile di quest'anno e riproporrà il cast originale, con un ritorno della regia di Jeff Fowler abbinata alla scrittura di Pat Casey e Josh Miller. Alla produzione ci sono Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara, mentre Haruki Satomi, Nan Morales e Tim Miller si occuperanno delle produzione esecutiva."

"Siamo lieti di annunciare che il terzo film per cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic su Paramount+ sono in sviluppo", ha dichiarato Haruki Satomi, CEO di SEGA Corporation. "Abbiamo un eccellente rapporto con Paramount e non vediamo l'ora di espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro."

"Il 2022 sarà un anno importante per il franchise, con il secondo film in uscita in aprile, e Sonic Frontiers, l'attesissimo videogioco, in arrivo durante le feste. Da oltre 30 anni, Sonic è amato da fan di tutto il mondo, ai quali non vediamo l'ora di regalare momenti ed esperienze memorabili per tanti anni a venire."

Sonic il Film 2, un'immagine del protagonista

"Da più di 30 anni, l'universo di Sonic The Hedgehog, con i suoi personaggi indimenticabili, ha dato vita a una delle fanbase più appassionate," ha dichiarato invece Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, nonché responsabile contenuti della divisione film, family & kids di Paramount+.

"Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con SEGA, Neal Moritz e tutti i nostri partner creativi, per lavorare a una crescita del franchise di Sonic The Hedgehog su più piattaforme e incantare il suo fedele pubblico in tutto il mondo."

"Il mondo di Sonic The Hedgehog conquista l'immaginazione del pubblico da decenni e non vediamo l'ora di spingere il franchise verso nuove vette, con opere di caratura mondiale sul grande schermo e nelle case dei fan di Sonic," ha detto infine il producer Neal Moritz. "Non ci sono limiti e sono fierissimo di essere parte del futuro dei contenuti di Sonic, per i fan di vecchia data e per le nuove generazioni."