Sonic il Film 2: un teaser trailer con Knuckles, Tails e Robotnik

Sonic il Film 2 è protagonista di un nuovo teaser trailer in cui compaiono Knuckles, Tails e ovviamente il perfido Dottor Robotnik, interpretato da Jim Carrey, che fornisce per l'occasione qualche suggerimento su come affrontare il porcospino blu.

In uscita nelle sale italiane ad aprile, Sonic il Film 2 porterà sul grande schermo le nuove avventure del celebre personaggio SEGA, alle prese stavolta con nuovi avversari ma anche nuovi alleati: riuscirà a cavarsela?

Rivedremo insomma molte delle dinamiche che hanno caratterizzato gli episodi classici della serie, e probabilmente anche il modo in cui la storia si svilupperà sarà più o meno quello che possiamo immaginare.

Detto questo, il sorprendente successo riscosso da Sonic il Film (qui la recensione) fa ben sperare sull'accoglienza che il pubblico riserverà a questo sequel: mancano poche settimane e potremo vederlo.