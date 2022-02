Magic The Gathering Arena: i codici gratis di febbraio 2022

In questa pagina abbiamo elencato tutti i codici promozionali di Magic the Gathering: Arena attivi a febbraio 2022, che permettono di riscattare pacchetti di carte gratis e vari oggetti per la personalizzazione dei vostri mazzi.

Con il lancio dell'espansione Kamigawa: Dinastia Neon molti giocatori probabilmente si stanno avvicinando per la prima volta a MTG: Arena, il videogioco per PC, iOS e Android di Wizards of the Coast. E dunque quale modo migliore per iniziare se non con una bella scorpacciata di bonus gentilmente offerti dalla casa?