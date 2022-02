Magic the Gathering Arena, l’espansione Kamigawa: Dinastia Neon è ora disponibile

Wizards of the Coast ha pubblicato Kamigawa: Dinastia Neon, il nuovo set del gioco di carte Magic: The Gathering. L'espansione include ben 302 carte ed è disponibile già da ora su MGT Arena, mentre il formato cartaceo debutterà venerdì 18 febbraio. A supporto dell'uscita di questo nuovissimo set, è disponibile anche una clip esclusiva con la popstar digitale giapponese Hatsune Miku e un trailer cinematico, che potrete visualizzare nei player sottostanti.

Ambientato 1.200 anni dopo la storia dell'originale Kamigawa, l'espansione Dinastia Neon presenta meccaniche classiche, rielaborate e alcune nuove di zecca. Tra queste c'è Riconfigurare, che conferisce alle creature la capacità di essere utilizzate da altre creature come se fossero equipaggiamenti e ottenere così nuovi bonus.

Inoltre, tornano anche le carte "Double-faced", una vera chiave per cambiare le sorti delle battaglie, così come le carte di tipo "Saga", che si trasformano in creature incantate e offrono al giocatore abilità uniche e aggiuntive. Non mancano poi le carte "Incanalare", che consentono ai giocatori di scartare una carta con la possibilità di ottenere un effetto temporaneo. Infine, ritorna la meccanica "Ninjutsu", che permette alle creature Ninja di superare le difese degli avversari. Le carte dotate di Ninjutsu possono essere messe in gioco in posizione d'attacco, riprendendo in mano una propria creatura non bloccata

Prendendo ispirazione dall'iconografia tradizionale giapponese, Dinastia Neon presenta 10 terre base "Ukiyo-e", ciascun tipo di terra base ha due versioni in silografia disponibili in versione foil e non foil.

Kamigawa: Dinastia Neon, la nuova espansione di Magic: The Gathering sarà disponibile in normali buste per il Draft, buste tematiche, collector booster, buste dell'espansione, nonché nel bundle Kamigawa: Dinastia Neon e due mazzi Commander.