Elden Ring: la mappa potrebbe essere 9 volte più grande del previsto per Kotaku

Elden Ring sembra un grande gioco, soprattutto in termini di quantità di contenuto, ma potrebbe essere ancora più grande del previsto. Kotaku Australia, nella propria anteprima, ha affermato che la mappa potrebbe essere fino a 9 volte più grande rispetto a quanto inizialmente previsto.

La supposizione nasce dal fatto che, durante il test, il giornalista di Kotaku Australia si è reso conto di poter fare uno zoom out della mappa di Elden Ring e ha visto apparire bande nere sopra e sotto la parte di mappa visibile. Inoltre, dopo aver fatto un teletrasporto verso una nuova regione, si è reso conto che il suo personaggio si trovava in una zona nera della mappa. Potete vedere il suo screen, qui sotto.

Mappa di Kotaku

Non potendo fare test in prima persona, in questo momento non possiamo confermare quanto detto da Kotaku Australia, ma possiamo usare una mappa precedentemente pubblicata e realizzata dai fan a partire da quanto mostrato nella presentazione di gameplay di Elden Ring resa disponibile da Bandai Namco. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Mappa che mostra le aree viste fin'ora nei trailer

Facendo un paio di proporzioni, possiamo notare che la parte indicata da Kotaku potrebbe trovarsi all'incirca nella parte alta della mappa realizzata dai fan, in uno dei punti in bianco. il rapporto "nove volte più grande" ci pare esagerato, considerando anche che una parte della mappa è acqua non esplorabile, ma il fatto che il giornalista di Kotaku abbia avuto modo di raggiungere quella parte di mappa significa che vi è un pezzo di terra esplorabile che ancora non è stato mostrato.

In ogni caso, è innegabile che la mappa di Elden Ring sia ampia, ma soprattutto densa di contenuti: la conferma è arrivata anche dalle anteprime internazionali, di cui vi abbiamo parlato qui.