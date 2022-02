PS5: l'update beta sposta l'icona PS Plus e la blocca, novità in arrivo per l'abbonamento?

Un nuovo update di PS5 è stato reso disponibile, in formato beta, a un numero ristretto di giocatori questa settimana. Varie novità che saranno introdotte in questo aggiornamento sono state svelate ufficialmente, ma alcune sono rimaste un segreto, fino a quando non sono state notate dai giocatori. Un esempio è il fatto che il logo di PS Plus è ora fissato all'inizio della barra delle applicazioni di PS5.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'icona PS Plus appare a sinistra dell'icona del PlayStation Store. Nella versione pubblica del firmware PS5 attualmente disponibile, l'icona del PS Plus è invece mobile: viene considerata come un qualsiasi gioco o applicazione e si sposta a sinistra quando viene utilizzata e pian piano si sposta verso destra quando i giochi vengono avviati.

Si tratta di una modifica minore, ma lascia intendere che Sony vuole rendere più visibile il PS Plus. Forse, come suggerito dal tweet, si tratta anche di un modo per mettere più in evidenza l'icona dedicata all'abbonamento PlayStation, in previsione della arrivo del tanto chiacchierato "Spartacus", ovvero quella sorta di fusione tra Plus e Now.

Per il momento si tratta, badate bene, di una speculazione. L'update beta di PS5 sarà a un certo punto reso disponibile per tutti i giocatori. Se volete sapere quali altre novità include, potete fare riferimento alla nostra notizia originale.