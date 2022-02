Steam, GTA: The Trilogy e versione standalone di GTA Online in arrivo, per un insider

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition potrebbe arrivare su Steam stando alle segnalazioni di SteamDB e forse sarà accompagnata da una versione standalone di GTA Online per PC, secondo Tez2, leaker piuttosto noto nel panorama delle produzioni Rockstar.

Su SteamDB sono state avvistate le Definitive Edition della trilogia, che tra l'altro hanno ricevuto nel tempo vari aggiornamenti nascosti, l'ultimo in data 9 febbraio. Inoltre, come fa notare Tez2, è stata trovata una nuova applicazione (con ID 1899670), legata alla sopracitata trilogia. A suo avviso potrebbe trattarsi di una versione standalone a pagamento di GTA Online, nella versione aggiornata "Enhanced & Expanded", che offrirà la GTA: Trilogy - The Definitive Edition gratuitamente come bonus per l'acquisto.

Sia la GTA: The Trilogy - The Definitive Edition che la versione standalone di GTA Online dunque potrebbero arrivare dunque su Steam nelle prossime settimane/mesi. Tuttavia come al solito precisiamo che si tratta di informazioni e speculazioni senza alcuna conferma ufficiale. Dunque rimaniamo in attesa di novità da parte di Rockstar Games.

Nel frattempo Take-Two potrebbe aver svelato il periodo indicativo di uscita di GTA 6 durante l'ultimo incontro con gli azionisti.