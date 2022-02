GTA 6, possibile periodo di uscita nelle dichiarazioni di Take-Two

GTA 6 è stato confermato ufficialmente, ma quale sarà il periodo di uscita del gioco? Su questo punto Take-Two non si è sbottonata, tuttavia alcune precedenti dichiarazioni del publisher lasciano intendere che un intervallo di tempo è già stato definito per il lancio del nuovo episodio.

Sappiamo che Jason Schreier ha parlato della possibile data di uscita di GTA 6, aspettandosi peraltro un falso annuncio per alimentare l'hype, e il periodo potrebbe in effetti essere quello: tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Le ragioni di questo intervallo in realtà sono precise e fanno riferimento alle previsioni di vendita di Take-Two, che si aspetta fra aprile 2023 e marzo 2024 di sostenere spese per il marketing pari a ben 89 milioni di dollari, nonché sostanziali maggiori entrate.

Insomma, fare i conti da questo punto di vista è molto semplice: non ci sono altri progetti che possano impegnare questo tipo di risorse né che possano garantire un certo tipo di entrate, ed è dunque scontato che Take-Two si riferisse a Grand Theft Auto VI.

Allo stesso tempo nulla è ancora scolpito nella roccia e anche questo tipo di previsioni finanziarie sono spesso destinate a cambiare in base agli eventi. Per un progetto di questa portata Rockstar Games non accetterà di certo un lancio in condizioni che non siano perfette, del resto.