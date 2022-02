GTA 6: Jason Schreier parla della possibile data di uscita, si aspetta un "falso annuncio"

Dopo l'annuncio ufficiale di un nuovo capitolo di Grand Theft Auto, il noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria ha detto la propria sulla possibile data di uscita di GTA 6, affermando che non sarebbe stupito di un "falso annuncio".

Precisamente, Jason Schreier ha scritto, tramite Twitter: "Non sarei stupito di vedere GTA 6 annunciato più avanti quest'anno con una data di uscita falsa fissata per "autunno 2023" che sarebbe poi spostata al 2024".

Schreier, in poche parole, ritiene che Rockstar e Take-Two siano oramai pronte a dire qualcosa sul nuovo gioco di Grand Theft Auto, ma ritiene anche che la strategia delle due compagnie sia di iniziare ad attirare l'attenzione del pubblico, pur sapendo di non poter proporre il gioco in tempi rapidi.

Ricordiamo anche che tecnicamente non è stato detto il nome di questo nuovo gioco: "GTA 6" non è ufficialmente il prossimo capitolo della saga, che viene definito solo come "nuovo ingresso nella serie Grand Theft Auto".

Inoltre, Schreier ha recentemente affermato che molti di questi annunci in formato scritto, esterni da eventi o show, sono finalizzati soprattutto ad attirare l'attenzione di nuovi dipendenti. È possibile che anche in questo caso Rockstar voglia attirare l'attenzione di nuovi sviluppatori per la creazione di GTA 6.