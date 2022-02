Path of Exile: nuovo record di giocatori contemporanei raggiunto dopo una decina d'anni dall'uscita

Path of Exile, l'apprezzato gioco di ruolo free to play, ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei. Precisamente, parliamo di 158.882 giocatori. Si tratta di un risultato importante, considerando che il gioco è disponibile da circa una decina di anni.

Path of Exile è stato pubblicato nel 2013 (anche se precedente vi sono state delle versioni beta). All'epoca, ha ottenuto un massimo di 32.000 giocatori ed è rimasto intorno a tale cifra massima per vari anni. Nel 2017, con l'uscita dell'espansione Fall of Oriath, il gioco ha ottenuto una spinta importante ed è sempre stato in crescita.

Path of Exile

Il record più recente, raggiunto il 4 febbraio 2022, è avvenuto in contemporanea con l'espansione Siege of the Atlas. Il precedente record era di 157.103 giocatori ed era stato raggiunto nel gennaio 2021. L'informazione del nuovo traguardo è stata condivisa tramite Twitter dagli sviluppatori, che hanno ringraziato i fan vecchi e nuovi del supporto dato a Path of Exile.

Probabilmente, i prossimi mesi saranno gli ultimi a disposizione per battere questo nuovo record. Durante il 2022, infatti, dovrebbe arrivare Path of Exile 2 ed è credibile che molti appassionati decidano di spostarsi sul nuovo gioco.