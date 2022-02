Dying Light 2 finito in meno di 5 ore dall'italiano Dot Dot: è record mondiale

L'italiano Dot Dot - Dominic per gli amici - ha condiviso un video nel quale mostra la propria speedrun di Dying Light 2. Il giocatore è stato in grado di concludere l'avventura di Techland in meno di cinque ore. Potete vedere il filmato completo qui sopra. Ovviamente ci sono spoiler: ci sembra quasi superfluo precisarlo.

Questa speedrun è una "Any%". Per chi non è abituato al gergo, significa che l'obiettivo della speedrun è solo quello di arrivare ai titoli di coda, completando unicamente le attività obbligatorie per concludere la vicenda. Non vi è alcun obbligo di completare missioni secondarie di alcun tipo: visto poi che l'obiettivo è segnare sul cronometro il minor tempo possibile, è chiaro che l'intenzione dello speedrunner è evitare il più possibile qualsiasi tipo di azione che potrebbe far perdere tempo.

Questo record è stato inoltre raggiunto molto rapidamente, visto che il gioco è disponibile da ieri, 4 febbraio 2022. Poco dopo l'uscita, un giocatore è già stato in grado di "correre" (in tutti i sensi) tra le missioni e raggiungere i titoli di coda di Dying Light 2 molto rapidamente.

Per chiunque non sia abituato a questo tipo di sfide, ricordiamo che non sono rappresentative della quantità di contenuti di un videogame. Dying Light 2 è ovviamente molto più lungo di cinque ore, soprattutto se ci si dedica alle attività secondarie. Addirittura, prima dell'uscita si è parlato di 500 ore per vedere ogni singolo dettaglio del gioco, tramite più partite.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Dying Light 2.