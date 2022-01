Dying Light 2: 500 ore per finirlo? Gli sviluppatori spiegano meglio cosa significa

Ieri, l'account ufficiale di Dying Light ha svelato che Dying Light 2 Stay Human richiederà almeno 500 ore per essere completato. Ora, il team di sviluppo ha condiviso un aggiornamento sulla questione, per spiegare esattamente cosa voglia dire questo.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, l'account di Dying Light 2 ha scritto: "500 ore è necessario per il completamente totale del gioco: finire tutte le missioni, tutti i finali ed esplorare ogni parte del mondo di gioco, ma un giocare normale dovrebbe finire la storia, le missioni secondarie e fare un bel po' di esplorazione in meno di 100 ore, quindi non preoccupatevi".

L'aggiornamento arriva come risposta ai dubbi dei giocatori, che hanno temuto che le 500 ore fossero legate a una normale partita. Invece, questo conteggio include l'accesso a tutti i finali, che probabilmente richiederanno varie partite. 100 ore è una longevità perfettamente nella norma per un gioco di ruolo d'azione open world: basta pensare a The Witcher 3 o Skyrim o Fallout, che occupano facilmente centinaia di ore.

A essere enorme non è solo il numero di ore, ma anche il numero di equipaggiamenti unici di Dying Light 2 Stay Human.