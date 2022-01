Dying Light 2 Stay Human: numero di equipaggiamenti unici svelato dagli sviluppatori

Dying Light 2 Stay Human promette di essere un gioco enorme e, infatti, ora scopriamo che includerà oltre 500 pezzi di equipaggiamento unici. Questo è quanto stato indicato dal team di sviluppo della nuova avventura RPG.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account Twitter della serie. Come potete leggere qui sotto, gli sviluppatori hanno scritto: "Ci sono oltre 500 oggetti differenti che puoi equipaggiare in Dying Light 2 Stay Human.", concludendo poi con un gioco di parole tra gear (equipaggiamento) e gearing up (prepararsi), che non può essere tradotto in modo efficace in italiano.

L'immagine che accompagna il tweet di Dying Light 2 mostra un esempio di uno dei set. Si tratta di equipaggiamenti "sportivi", di colore nero con dettagli rossi. Considerando che il gioco è in prima persona, potremo probabilmente godere della varietà visiva soprattutto grazie agli NPC, visto che sarà raro se non impossibile vedere il proprio corpo nel dettaglio.

Ricordiamo che Dying Light 2 arriverà su console e su PC, eccone i requisiti minimi e consigliati, il ray tracing pretende un PC potente.