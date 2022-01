Eternals: la regista invita i fan a commentare il basso voto del film su Rotten Tomatoes

Eternals è uno dei film Marvel più discussi. Il film ha ricevuto voti molto più bassi rispetto agli altri esponenti del genere, diventando la pellicola con lo score più basso dell'MCU su Rotten Tomatoes. La regista, ora, ci invita a commentare la cosa.

Rotten Tomatoes ha infatti pubblicato un nuovo episodio del podcast "Rotten Tomatoes is Wrong" (Rotten Tomatoes ha torto) durante il quale ha discusso del voto di Eternals e ha chiesto "Il film sui superoeroi di Chloe Zhao, Eternals, merita veramente di essere classificato come il peggiore dell'MCU?".

Zhao ha notato un post su tale episodio e lo ha poi condiviso sul suo account Instagram. Zhao pone ai fan la stessa domanda nella sua Story di Instagram e li incoraggia a guardare Eternals quando arriverà su Disney+ a fine mese. Scrive: "Lo merita...? Unitevi al divertente dibattito o, se non siete sicuri, guardatelo su Disney+ il 12 gennaio con il commento dei registi e molte altre feature".

Vari personaggi di Eternals

La produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso ha precedentemente commentato le recensioni negative di Eternals. "Abbiamo provato a smuovere le acque e a volte i critici non sono con noi. Va bene così. Va bene così...", ha detto la Alonso agli Outfest Legacy Awards. "Vi ringraziamo per essere critici. Vi ringraziamo per aver scritto di noi. E saranno i fan a decidere".

Una cosa è certa, Eternals cerca di proporre qualcosa di diverso, ma non ha convinto il pubblico mondiale. Invece, Spider-Man No Way Home è un successo su tutta la linea, anche su Rotten Tomatoes.