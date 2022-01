Il primo Halo era stato pensato come un open world inizialmente, al pari di Infinite

Halo Infinite ha spinto la saga verso nuovi orizzonti, con ambienti aperti in contrasto con lo stile classico della saga. Il primo Halo, però, era stato originariamente concepito per avere un'impostazione open-world. Gli sviluppatori, tuttavia, hanno dovuto ridurre la portata del gioco a causa dei limiti dell'hardware disponibile 20 anni fa.

L'informazione arriva da Marcus Lehto, director di Halo: Combat Evolved, che ha recentemente detto la propria - su Twitter - riguardo ad Halo Infinite.

Un fan ha quindi colto l'occasione per chiedere a Lehto se avrebbe voluto che Halo: Combat Evolved avesse avuto una struttura più open-world. Lehto spiega che i piani originali per Halo erano effettivamente di renderlo un gioco open-world. "Quando abbiamo creato la prima demo, l'intenzione era di renderlo open world", spiega. "Il miglior risultato in tal senso è stato il livello The Silent Cartographer".

Il quarto livello della campagna di Halo: Combat Evolved, The Silent Cartographer è stato uno dei più apprezzati quando ha debuttato nel 2001. In esso, Master Chief e un gruppo di marines dell'UNSC atterrano su una piccola isola per cercare di trovare una stanza nascosta in una delle strutture.

In una certa misura, quindi, Halo Infinite sta solo proponendo quella che era la visione originale di Bungie.