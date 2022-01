Arcane: il cosplay di Vi da Jasikyu è bellissimo e letale

Arcane continua ad essere fonte di ispirazione per i cosplayer, come dimostra anche questo bellissimo cosplay di Vi da parte di Jasikyu, che reinterpreta in maniera piuttosto personale la co-protagonista della serie Netflix basata sul lore di League of Legends.

A dire il vero la formidabile combattente di Zaun risulta fin troppo bella in questa reinterpretazione di Jasikyu, modella dai lineamenti molto femminili e fascinosi, che possono quasi stonare rispetto all'aspetto di Vi, ragazza potente e temprata da mille battaglie e dal difficile ambiente del sottosuolo di Piltover.

In ogni caso, si nota una notevole cura nella ricostruzione del personaggio, dall'iconica capigliatura sbarazzina rosso fuoco al particolare abito dai colori accesi, ma soprattutto possiamo intravedere uno dei Guanti di Atlas, la tipica e potete arma utilizzata dalla ragazza, derivata dalla tecnologia sviluppata sulla base dell'hextech.

La cosplayer londinese ha messo dunque una notevole cura nella riproduzione di Vi, come dimostrano anche altri particolari, ma è soprattutto l'aria provocatoria e al contempo affascinante che calza a pennello con il cosplay del personaggio. Nel frattempo, Vi è diventata una vera e propria star grazie alla serie Arcane di Netflix, veramente una delle migliori produzioni animate viste sul servizio in streaming.