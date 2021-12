Arcane: il cosplay di Jinx di SeeU è perfetto e prende vita in un video

Arcane è una delle serie su Netflix di maggior successo delle ultime settimane e che sta facendo appassionare milioni di spettatori, anche quelli che non giocano a League of Legends. Oggi vi proponiamo il cosplay di Jinx realizzato da SeeU che re-interpreta in maniera magistrale alcune scene tratte dalla serie in un video.

Per chi non avesse ancora visto Arcane, si tratta di una serie animata realizzata da Riot Games e Fortiche per Netflix e disponibile nel catalogo del nota piattaforma di streaming da alcune settimane. Basata sul mondo di League of Legends, Arcane racconta il complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi del celebre MOBA. In particolare, Jinx, che nel gioco viene dipinta come folle e amante del caos, nella serie viene maggiormente approfondito il suo carattere, molto più profondo e sfaccettato di quanto si creda.

SeeU è una cosplayer cinese particolarmente famosa sui social tra le altre cose proprio per le sue interpretazioni di alto livello di personaggi di film e serie tv, animate e non. Il suo cosplay di Jinx è praticamente perfetto, come potrete vedere nel video di Instagram qui sotto, non solo per la grande cura per il costume, acconciatura e trucco, ma anche per la sua convincente interpretazione di alcune scene tratte dalla serie animata Netflix.

Che ne pensate del cosplay di Jinx da Arcane firmato Seeuxiaorou?