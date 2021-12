Sword Art Online: il cosplay di Asuna Yuuki da Undine di Suuuyuka

Sword Art Online negli anni si è creato un nutrito numero di anni fa tra visual novel, anime, film e manga, grazie anche a un cast di personaggi carismatici. Oggi vi proponiamo il cosplay di Asuna Yuuki realizzato da Suyuuka che ne veste i panni nella sua versione da Undine di Alfheim Online.

Nel corso dei vari archi narrativi di Sword Art Online, Asuna ha cambiato varie volte il suo avatar virtuale, a seconda del gioco online e della situazione. Il suo personaggio Undine, ovvero una delle razze del fittizio MMO Alfheim Online, è caratterizzato da una folta chioma blu e tratti elfici.

Suuuyuka ha per l'appunto deciso di dare vita alla versione da Undine di Asuna Yuuki in un cosplay semplice ma che centra assolutamente l'obiettivo, come potrete vedere nel post di Instagram qui sotto, grazie a un costume di ottima fattura e cura per i dettagli, come ad esempio la spada, identica a quella della controparte originale.

Che ne pensate del cosplay di Asuna Yuuki di Sword Art Online firmato Suuuyuka?