NVIDIA Reflex: KovaaK's gratis per una settimana con la nuova NVIDIA Challenge inclusa

NVIDIA ha lavorato con The Meta per arricchire il software di allenamento alla mira KoovaK's con una serie di sfide che simulano diversi livelli di latenza. Questo per evidenziare gli effetti sul tempo di risposta della tecnologia NVIDIA Reflex, ovviamente implementata nel trainer che viene usato da migliaia di giocatori per migliorare le rispettive abilità negli sparatutto competitivi.

La combinazione di NVIDIA Reflex, alto framerate e periferiche a bassa latenza garantisce tempi di risposta decisamente bassi

L'altra buona notizia riguarda il fatto che la versione Steam di Kovaak's è disponibile gratuitamente e potrà essere scaricata senza spendere un centesimo per una settimana. Tutti, insomma, hanno la possibilità di provare KoovaK's e di misurarsi con la NVIDIA System Latency Challenge che sfida i giocatori a giocare con tre livelli di latenza differenti. Si parte infatti da 25 millisecondi, si passa da 55 millisecondi e si arriva a un tempo di risposta di 85 millisecondi, sufficiente a influenzare il gameplay anche nel caso dei giocatori meno agonistici.