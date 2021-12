Stray Blade: il trailer del sistema di combattimento in esclusiva per Multiplayer.it

Point Blank Games e 505 Games hanno pubblicato un nuovo trailer del gioco di ruolo d'azione Stray Blade, dedicato interamente al sistema di combattimento, che noi di Multiplayer.it vi proponiamo in esclusiva sulle nostre pagine.

Il video mostra alcune sequenze di gameplay, naturalmente incentrate sul combattimento, in cui vengono spiegate le basi dello stesso, come il dover mescolare attacchi rapidi e potenti per abbattere i nemici, o il sistema di schivata definito a otto dimensioni, che garantisce una fluidità enorme agli scontri, pur aggiungendo un forte elemento tattico.

Il filmato prosegue parlando della parata, con cui cancellare gli attacchi nemici; dell'arsenale a disposizione del protagonista, tra asce, spadoni, lance e quant'altro; della possibilità di tenere pronte due armi contemporaneamente, passando dall'una all'altra in tempo reale e dell'abilità di risucchiare i poteri di alcuni avversari, che però non viene mostrata (probabilmente sarà oggetto di un altro trailer).

Stray Blade è ambientato nell'antica valle di Acrea, di cui il protagonista, insieme al suo amico lupo, dovrà scoprire i segreti nascosti per poter riportare la pace perduta.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stray Blade è previsto per il 2022 su PC e Xbox Series X e S, in data ancora da destinarsi. Se vi interessa, aggiungetelo alla vostra Lista dei desideri su Steam.