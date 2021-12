Star Wars: Hunters, scopriamo i personaggi

Le modalità di gioco saranno almeno due, per cominciare: Escort, in cui una squadra dovrà scortare un carico alla meta, difendendolo dagli attacchi degli avversari, e Control, in cui le squadre dovranno conquistare il centro dell'arena prima che scada il tempo. Le arene di Vespaara sono ispirate agli scenari più iconici della saga, da Tatooine a Endor, passando per Hoth, Mos Espa e Cloud City. I giocatori potranno personalizzare i loro eroi con una pletora di oggetti cosmetici che potranno ottenere vincendo le battaglie e, probabilmente, strisciando la carta di credito nell'inevitabile store. Non conosciamo ancora i dettagli sulle potenziali microtransazioni, ma considerando che il gioco uscirà per Nintendo Switch, Android e iOS , è difficile immaginare diversamente.

Annunciato quasi un anno fa in un Nintendo Direct, Star Wars: Hunters ha fatto inarcare più di un sopracciglio. Un altro multigiocatore d'azione ad arene, ambientato nell'universo di Star Wars e sviluppato da Zynga , quelli di FarmVille : ce n'era proprio bisogno? Una domanda che dovrà aspettare ad avere risposta visto che il gioco uscirà nel 2022, ma che comincia a essere un po' meno scontata, ora che abbiamo visto il primo trailer in azione. Star Wars: Hunters, in effetti, sembra avere buone potenzialità, ma non è stato il gameplay a catturare la nostra attenzione, quanto il colorito cast di personaggi che potremo selezionare per formare una squadra di quattro giocatori e darcele di santa ragione nelle varie arene del pianeta Vespaara.

I cacciatori

Star Wars: Hunters, J-3DI è un droide che si crede Cavaliere Jedi

Veniamo adesso al cast di cui parlavamo prima. Lo stile adottato da Zynga ci ha conquistato, perché ricorda tantissimo il character design stilizzato e tagliente di Star Wars: The Clone Wars, la popolarissima serie animata in computer grafica prodotta tra il 2008 e il 2020, ma non travisate: i personaggi giocabili sono tutti nuovi di zecca e non sono mai comparsi in nessun film, fumetto o romanzo su licenza. Questo non esclude che possano ritagliarsi uno spazio nel cosiddetto Universo Espanso, anche perché alcuni sono davvero interessanti.

Prendiamo J-3DI, per esempio. Costruito per intrattenere il pubblico, questo droide è stato programmato per credere di essere un Cavaliere Jedi e può attingere a uno sconfinato database d'informazioni e conoscenze che probabilmente apparteneva all'Ordine. Impugnando una tradizionale spada laser azzurra, J-3DI può persino simulare alcuni poteri della Forza attraverso un mix di tecnologia ed effetti speciali. Una delle sue mosse speciali si chiama Faux Pull e gli permette di sparare il pugno come un razzo per afferrare il bersaglio e tirarlo a sé.

E se c'è un Jedi, vero o finto che sia, non può mancare un Sith. In questo caso parliamo di Rieve, una giovane guerriera del Lato Oscuro che combatte con ferocia inaudita e può davvero attingere alla Forza per attaccare brutalmente i suoi avversari. Una delle sue mosse è ovviamente la Lightsaber Throw che le permette di scagliare la sua spada laser vermiglia all'indirizzo dei nemici.

Utooni non è un personaggio, ma due: sono infatti due fratelli Jawa, uno sopra l'altro, che vivono seguendo una serie di strampalati principi. Prima di tutto, essere divertenti è importante perché si raduna più gente intorno a sé e aumentano le possibilità di rubare tutto ciò che possiedono. Di conseguenza, più si vince, e più si diventa famosi, e in quel caso, qualche volta, non è neppure necessario rubare: sono i tuoi fan a regalarti quello che possiedono. Un tipico comportamento da Jawa, che per chi non lo sapesse sono gli inquietanti alieni col cappuccio e i volti oscurati comparsi già nel primissimo Star Wars Episodio IV. Utooni attacca a distanza, e una delle sue abilità si chiama Scrap Cannon: come suggerisce il nome, è un'arma che infligge danni enormi a tutto ciò che si trova sulla sua traiettoria.

Sentinel è un altro attaccante a distanza dall'aspetto decisamente iconico: è un ex assaltatore imperiale. La sua descrizione ci permette di collocare meglio Star Wars: Hunters nella saga multimediale. Se è vero che Sentinel combatte per dimostrare che l'Impero rinascerà ancora una volta, allora possiamo ipotizzare che il gioco si svolga tra Episodio VI: Il ritorno dello Jedi ed Episodio VII: Il risveglio della Forza. In ogni caso, questo personaggio combatte con un enorme mitragliatore e può chiamare due assaltatori a lottare insieme a lui con l'abilità Empire's Finest.

Star Wars: Hunters, Zaina è l'unico "support" annunciato finora

Imara Vex è una cacciatrice di taglie che indossa un casco molto simile a quello di Boushh, l'Ubese che Leia impersonava ne Il ritorno dello Jedi durante la missione di salvataggio nel palazzo di Jabba the Hutt. Non conosciamo la sua specie di appartenenza, ma sappiamo che Imara Vex è micidiale e sta sfruttando l'Arena per mettersi in mostra e convincere i potenziali clienti ad assumerla. Una delle sue abilità si chiama Seeker Salvo: Imara esplode una selva di missili che tracciano i nemici da lontano e li colpiscono ovunque si trovino, infliggendo danni enormi.

L'ultimo "damage dealer" presentato da Zynga è ancora avvolto nel mistero. Sappiamo solo che si chiama Aran Tal ed è un Mandaloriano: una scelta piuttosto ovvia per il cast del gioco, considerata la popolarità di questa razza di guerrieri dopo il successo delle prime due stagioni di The Mandalorian su Disney+, nonché l'uscita imminente di The Book of Boba Fett. Considerato l'artwork, che illustra Aran Tal mentre impugna due blaster, è abbastanza ovvio dedurre che si tratti di un altro combattente a medio/lungo raggio e che possa volare brevemente col suo jetpack.