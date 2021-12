Xbox 360: Microsoft sta vendendo un poster del Red Ring of Death

Come parte del materiale promozionale per la serie di documentari Power On, che raccontano e celebrano la storia del brand Xbox, Microsoft sta vendendo un poster che raffigura il tanto temuto Red Ring of Death di Xbox 360. Un'iniziativa che potrebbe creare un misto di nostalgia e brutti ricordi per i giocatori Xbox.

Per chi non lo sapesse, il Red Ring of Death è il nome dato a un problema hardware di Xbox 360, che veniva segnalato tramite i tre indicatori luminosi del tasto d'accensione della console che diventavano di un preoccupante color rosso. Questa guasto era, purtroppo, molto diffuso e fatale per la console, tanto che i giocatori l'avevano soprannominato per l'appunto Red Ring of Death.

Quest'anno Microsoft sta festeggiando i vent'anni del brand Xbox e come parte delle celebrazioni ha realizzato la docuserie da sei episodi Power On: The Story of Xbox, che ripercorre i momenti più significativi delle console, giochi e servizi del colosso di Redmond, sia quelli positivi che quelli negativi. Come parte dell'iniziativa, sono arrivati sullo store di Gear Xbox una serie di articoli a tema, che omaggiano appunto la storia del brand.

Tra questi c'è anche il poster del Red Ring of Death, una stampa 18 x 24 pollici venduta al prezzo di 24,99 che raffigura per l'appunto il temibile anello rosso della morte di Xbox 360 con in basso la scritta "Red Ring of Death", che dunque è diventato a tutti gli effetti il termine ufficiale di questo guasto nella "lore" di Xbox.

Il poster ufficiale del Red Ring of Death

Un'iniziativa sicuramente interessante, alcuni potrebbero trovarla divertente mentre altri, magari proprio quelli che sono rimasti scottati dal Red Ring of Death di Xbox 360, invece potrebbero trovarla un po' di cattivo gusto. Voi che ne pensate?